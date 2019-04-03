В Калининграде в течение дня не будет воды на трех улицах

СЕГОДНЯ 11:41 2019-04-03T11:41:02+03:00

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В среду в течение дня в Калининграде не будет воды на трех улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 15 часов из-за ремонтных работ на водопроводной сети Московского района приостановлена подача холодной воды в дома, расположенные на ул. О. Кошевого 31-35, 36-48, 60-76, ул. Л. Шевцовой 53, 53а (ВНС), ул. Интернациональной 61-71.

До 18 часов воды не будет на ул. О. Кошевого 50-56а, 58.

Также в течение дня возможны отключения электричества на 47-ми улицах из-за проведения натурных испытаний на Прегольской ТЭС.

ИСТОЧНИК KP.RU