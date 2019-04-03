В Гусеве более 100 учащихся вступили в ряды Юнармии

СЕГОДНЯ 11:44 2019-04-03T11:45:27+03:00

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В Гусеве более 100 юношей и девушек - учащихся филиала кадетского корпуса вступили в ряды военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Об этом сообщает пресс-служба Балтфлота.

Торжественная церемония состоялась на территории кадетского корпуса.В ходе совершения ритуала, торжественной клятвы, школьникам были вручены значки, береты и удостоверения юнармейцев.

Военно-патриотическое движение «Юнармия» является одним из направлений Российского движения школьников и начало свою работу 1 сентября 2016 года.

ИСТОЧНИК KP.RU