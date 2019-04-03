2019-04-03T11:45:27+03:00
Общество

В Гусеве более 100 учащихся вступили в ряды Юнармии

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: пресс-служба Балтфлота
Изменить размер текста:

В Гусеве более 100 юношей и девушек - учащихся филиала кадетского корпуса вступили в ряды военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Об этом сообщает пресс-служба Балтфлота.

Торжественная церемония состоялась на территории кадетского корпуса.В ходе совершения ритуала, торжественной клятвы, школьникам были вручены значки, береты и удостоверения юнармейцев.

Военно-патриотическое движение «Юнармия» является одним из направлений Российского движения школьников и начало свою работу 1 сентября 2016 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Директор Института философии РАН: Всемирный кантовский конгресс должен пройти в Калининграде
В Пионерском на фасаде дома нарисовали потрет советского летчика
В Балтийске взорвался мусорный контейнер
Алиханов поручил создать этический кодекс для калининградских чиновников
Калининград вошел в десятку креативных и инновационных городов России
Калининградская область стала пятой в Зимней спартакиаде учащихся России
Власти выделили 4,2 млн рублей на ремонт осыпающегося дома в Васильково
В Калининграде исправят досадную ошибку на табличке у памятника Фридриху Шиллеру
В мэрии Калининграда сообщили о перекрытии движения 8-9 апреля
Пришелец из Китая: в Калининградском заливе выловили мохнорукого краба
Кропоткин – о прекращении полномочий депутата Анучкина: Ушел по семейным обстоятельствам
В Калининграде за нарушение правил парковки эвакуируют от 20 до 50 машин в день
В полиции сообщили обстоятельства ДТП под Правдинском, в котором авто разорвало на части