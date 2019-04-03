В Калининграде свыше 30 водителей привлекли к ответственности за чрезмерную тонировку
.Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде за один день инспекторы ГИБДД выявили 33 автомобиля с затонированными передними и лобовым стеклами. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
По всем фактам нарушений на водителей завели административные дела.
Госавтоинспекция напоминает, что светопропускаемость переднего ветрового стекла, а также боковых передних стекол должна соответствовать не менее 70%. Светопропускаемость задних стекол при наличие двух боковых зеркал не нормируется.
ИСТОЧНИК KP.RU