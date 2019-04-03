2019-04-03T11:54:12+03:00
Общество

В Гурьевском районе погаснет свет в 17 поселках

Кирилл Алексеев
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Единая дежурная диспетчерская служба Гурьевского городского округа предупреждает население о плановом отключении электроэнергии в сельских населенных пунктах в четверг, 4 апреля. Об этом сообщили в администрации округа.

Так, с 9:00 до 16:00 свет погаснет в поселках Ореховка, Кошевое, Апрелевка, Победино, Подгорное, Доброе, Матвеевка, Пруды, Осокино, Мордовское, Разино, Грибоедово, Малинники.

С 9:00 до 17:00 - в поселке Каширское.

С 9:00 до 18:00 - в поселках Горловка, Отрадное, Сосновка (улицы Фиалковая, Цветочная, Железнодорожная, Лесная).

- Просим вас отнестись с пониманием к необходимости проводимых работ, - добавили в администрации.

Напомним, телефон единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) Гурьевского городского округа 8 (40151) 3-02-57.

ИСТОЧНИК KP.RU

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