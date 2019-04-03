Под Калининградом жена избила мужа монтировкой
Семейный конфликт в Гусеве завершился дракой. Только на сей раз перевес был на стороне представительницы, по идее, слабого пола. Разъярившись, 31-летняя горожанка схватила первое, что оказалось под рукой – это была увесистая монтировка, которой женщина и огрела пару раз по лицу своего 37-летнего супруга. Мужчина был вынужден бежать с поля боя в полицию.
Проверку по поступившему заявлению с некоторой опаской провели участковые уполномоченные полиции. Орудие преступления у успевшей чуть поостыть дамы аккуратно изъяли, а ее саму препроводили в отдел внутренних дел. Задержанная дала признательные показания и теперь проходит в качестве обвиняемой по статье УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».
У перепуганного до полусмерти супруга есть шанс получить передышку на пару следующих лет.
ИСТОЧНИК KP.RU