Под Калининградом жена избила мужа монтировкой

СЕГОДНЯ 11:55 2019-04-03T11:55:57+03:00

Получивший два удара по лицу, житель Гусева обратился за помощью в полицию

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Семейный конфликт в Гусеве завершился дракой. Только на сей раз перевес был на стороне представительницы, по идее, слабого пола. Разъярившись, 31-летняя горожанка схватила первое, что оказалось под рукой – это была увесистая монтировка, которой женщина и огрела пару раз по лицу своего 37-летнего супруга. Мужчина был вынужден бежать с поля боя в полицию.

Проверку по поступившему заявлению с некоторой опаской провели участковые уполномоченные полиции. Орудие преступления у успевшей чуть поостыть дамы аккуратно изъяли, а ее саму препроводили в отдел внутренних дел. Задержанная дала признательные показания и теперь проходит в качестве обвиняемой по статье УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

У перепуганного до полусмерти супруга есть шанс получить передышку на пару следующих лет.

ИСТОЧНИК KP.RU