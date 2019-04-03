2019-04-03T12:01:28+03:00
Происшествия

Под Правдинском автомобиль разорвало на части после столкновения с деревом

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
Изменить размер текста:

В Правдинском районе автомобиль врезался в придорожное дерево. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».

ДТП произошло на автодороге в районе поселка Домново. В результате столкновения «Мазду» разорвало на две части.

Очевидцы сообщают, что водитель выжил. Обстоятельства аварии устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Директор Института философии РАН: Всемирный кантовский конгресс должен пройти в Калининграде
В Пионерском на фасаде дома нарисовали потрет советского летчика
В Балтийске взорвался мусорный контейнер
Алиханов поручил создать этический кодекс для калининградских чиновников
Калининград вошел в десятку креативных и инновационных городов России
Калининградская область стала пятой в Зимней спартакиаде учащихся России
Власти выделили 4,2 млн рублей на ремонт осыпающегося дома в Васильково
В Калининграде исправят досадную ошибку на табличке у памятника Фридриху Шиллеру
В мэрии Калининграда сообщили о перекрытии движения 8-9 апреля
Пришелец из Китая: в Калининградском заливе выловили мохнорукого краба
Кропоткин – о прекращении полномочий депутата Анучкина: Ушел по семейным обстоятельствам
В Калининграде за нарушение правил парковки эвакуируют от 20 до 50 машин в день
В полиции сообщили обстоятельства ДТП под Правдинском, в котором авто разорвало на части