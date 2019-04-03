Под Правдинском автомобиль разорвало на части после столкновения с деревом
.Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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В Правдинском районе автомобиль врезался в придорожное дерево. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».
ДТП произошло на автодороге в районе поселка Домново. В результате столкновения «Мазду» разорвало на две части.
Очевидцы сообщают, что водитель выжил. Обстоятельства аварии устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU