2019-04-03T12:09:35+03:00
Общество

Мост в микрорайоне Прегольский отремонтируют за четыре месяца

Виктор Сергеев
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..Фото: мэрия Калининграда
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Ремонт моста через ручей Лесной в микрорайоне Прегольской будет отремонтирован в течение четырех месяцев. Об этом сообщил председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии Калининграда Олег Кутин.

По словам Кутина, объект ремонтируют в соответствии с графиком и рисков отставания нет.

- Подрядчик опытный, хорошо показал себя на ремонте других мостов, имеет достаточную квалификацию, чтобы сдать объект в сроки, которые определены контрактом. Высота моста в окончательном виде должна исключить ситуацию, когда во время нагонных ветров вода переливается через борт. В любом случае, основной мост должен в дальнейшем предполагать удобный радиус поворота для общественного и грузового транспорта, - сказал Кутин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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