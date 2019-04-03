Экспозиция Форта №5 пополнилась уникальными архивными фотографиями и документами

СЕГОДНЯ 12:14 2019-04-03T12:14:24+03:00

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На выставке «Протоколы войны», которая откроется в музее «Форт №5» 5 апреля, представят уникальные фотографии и документы из архивов.

Как рассказали организаторы, до недавнего времени даже немногие ученые знали о существовании и работе Комиссии по истории ВОВ, созданной на базе Академии наук СССР 10 декабря 1941 года. Группа историков вплоть до 1945 г. в боевой обстановке собирала сведения и воспоминания очевидцев, создавая хроники войны.

Отмечается, что в 1945 г. одной из задач Комиссии стал сбор материала по истории Гумбиннен-Гольдапской операции (16 – 30 октября 1944 г.) и Восточно-Прусской операции (13 января – 25 апреля 1945 г.).

«Ценность интервью, записанных Комиссией в 1945 году, в том, что они свободны от пропагандистских клише и максимально точно передают воспоминания участников событий», - говорят организаторы.

В экспозицию собрали документы и фото из фондов архива Института российской истории РАН, Российского государственного архива кинофотодокументов (Красногорск), Центрального архива Минобороны, Госархива Калининградской области.

Отмечается, что выставка станет частью постоянной экспозиции музея «Форт №5».

В рамках церемонии открытия 5 апреля в 12:00 выставку представит Константин Дроздов, завархивом ИРИ РАН (Москва).

ИСТОЧНИК KP.RU