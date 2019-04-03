Калининградцев приглашают бесплатно сдать кровь на сахар
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В воскресенье, 7 апреля, в Калининграде пройдет «День здоровья». Как сообащет пресс-служба регионального Минздрава, с 10 до 14 часов на пл. Победы будет работать мобильный центр здоровья Областного центра медицинской профилактики и реабилитации.
В нем можно будет бесплатно проверить уровень сахара в крови и внутриглазное и артериальное давление.
Для наибольшей достоверности исследование крови специалисты советуют делать натощак. Если в день проведения анализа был прием пищи, необходимо предупредить об этом специалиста.
ИСТОЧНИК KP.RU