Калининградцев приглашают бесплатно сдать кровь на сахар

СЕГОДНЯ 12:17 2019-04-03T12:17:49+03:00

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В воскресенье, 7 апреля, в Калининграде пройдет «День здоровья». Как сообащет пресс-служба регионального Минздрава, с 10 до 14 часов на пл. Победы будет работать мобильный центр здоровья Областного центра медицинской профилактики и реабилитации.

В нем можно будет бесплатно проверить уровень сахара в крови и внутриглазное и артериальное давление.

Для наибольшей достоверности исследование крови специалисты советуют делать натощак. Если в день проведения анализа был прием пищи, необходимо предупредить об этом специалиста.

ИСТОЧНИК KP.RU