2019-04-03T12:17:49+03:00
Общество

Калининградцев приглашают бесплатно сдать кровь на сахар

Виктор Сергеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

В воскресенье, 7 апреля, в Калининграде пройдет «День здоровья». Как сообащет пресс-служба регионального Минздрава, с 10 до 14 часов на пл. Победы будет работать мобильный центр здоровья Областного центра медицинской профилактики и реабилитации.

В нем можно будет бесплатно проверить уровень сахара в крови и внутриглазное и артериальное давление.

Для наибольшей достоверности исследование крови специалисты советуют делать натощак. Если в день проведения анализа был прием пищи, необходимо предупредить об этом специалиста.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Директор Института философии РАН: Всемирный кантовский конгресс должен пройти в Калининграде
В Пионерском на фасаде дома нарисовали потрет советского летчика
В Балтийске взорвался мусорный контейнер
Алиханов поручил создать этический кодекс для калининградских чиновников
Калининград вошел в десятку креативных и инновационных городов России
Калининградская область стала пятой в Зимней спартакиаде учащихся России
Власти выделили 4,2 млн рублей на ремонт осыпающегося дома в Васильково
В Калининграде исправят досадную ошибку на табличке у памятника Фридриху Шиллеру
В мэрии Калининграда сообщили о перекрытии движения 8-9 апреля
Пришелец из Китая: в Калининградском заливе выловили мохнорукого краба
Кропоткин – о прекращении полномочий депутата Анучкина: Ушел по семейным обстоятельствам
В Калининграде за нарушение правил парковки эвакуируют от 20 до 50 машин в день
В полиции сообщили обстоятельства ДТП под Правдинском, в котором авто разорвало на части