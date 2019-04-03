2019-04-03T12:18:06+03:00
Общество

На участке ремонтируемой улицы Гагарина с 12 апреля введут двустороннее движение

Кирилл Алексеев
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..Фото: Кирилл Алексеев
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Хорошую новость сообщили в администрации Гурьевского городского округа. С 12 апреля на участке улицы Гагарина, где в настоящее время проходит капитальный ремонт, пустят двустороннее движение. Речь идет об участке от автозаправочной станции "Лукойл" до перекрестка с улицей Совхозной (поворот на "Мираторг"). Это, впрочем, не повлияет на маршруты автобусов, следующих в Гурьевск. Так, автобусы 103-го маршрута по-прежнему будут идти по Московскому проспекту и Северному обходу с заездом в поселок Васильково.

Напомним, капитальный ремонт улиц Гагарина и Шатурской - от АЗС "Лукойл" до развязки с Северным обходом, начался в октябре прошлого года. Дорога должна стать четырехполосной. Срок окончания ремонта - сентябрь 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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