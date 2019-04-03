2019-04-03T13:10:37+03:00
Общество

В Калининграде памятник «Борющиеся зубры» очистят от краски, которой мазали «пасхальные яйца»

Александр КАТЕРУША
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Зубры после нападения вандалов в апреле 2018 года.Зубры после нападения вандалов в апреле 2018 года.Фото: Александр КАТЕРУША
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В Калининграде «Борющихся зубров» и памятник Фридриху Шиллеру предали на баланс администрации города. Решение приняли на заседании комиссии горсовета депутатов.

Как сообщил председатель горсовета Андрей Кропоткин, памятник «Борющиеся зубры» будут очищать, в том числе, от краски, которой красили «пасхальные яйца». Отметим, в 2018 году сначала тестикулы бронзовых животных стали желтыми после нападения вандалов, а потом их так же вандально замазали черной краской, вероятно, решив проблему. Так и стоит памятник измазанный, с подтеками старой краски.

- Памятник будут очищать. Мы его в любом случае приведем в тот вид, который был изначально. Это правильно, - говорит «Комсомолке» Андрей Кропоткин. - Нам важно сделать и проект реставрации. Потому что «Борющиеся зубры» это один из самых важных памятников в нашем городе, это историческое наследие, оригинальные произведения искусства. Визитная карточка города! Монумент будет отмыт в рамках работ по реконструкции или вне их. Ко Дню города мы в силах очистить памятник и отдельные части зубров, которые в предыдущие годы красили вандалы.

Так части памятника выглядят до сих пор - они замазаны черной краской. На ногах - остатки желтой краски. Фото: Александр КАТЕРУША

Так части памятника выглядят до сих пор - они замазаны черной краской. На ногах - остатки желтой краски.Фото: Александр КАТЕРУША

Андрей Кропоткин отметил, что категорически не понимает вандалов, которые рисуют «пасхальные яйца»

- Если покрасят заново, надо, наверное, как-то жестче наказывать. Это недопустимо, - сказал он.

По словам Кропоткина, предстоит экспертиза памятника, после которой станет ясно, сколько средств требуется на реставрацию зубров и постамента, и на содержание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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