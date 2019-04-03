2019-04-03T13:02:15+03:00
Происшествия

В Калининграде бродяга напал на 72-летнего старика

Изобличить грабителя полицейским помогли уличные камеры видеонаблюдения
Игорь ОРЕХОВ
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Утром 1 апреля на улице Таганрогской в Калининграде к 72-летнему прохожему подскочил незнакомец, несколько раз ударил старика и вырвал у него из рук сумку. Добычей скрывшегося грабителя стали чужие документы, мобильный телефон и 200 рублей наличными.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что преступление попало в объектив камеры видеонаблюдения, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД РФ. - Показания потерпевшего и наличие записи позволили оперативно установить личность преступника и ускорить его поиск.

В итоге был задержан 42-летний мужчина без определенного места жительства. У бродяги даже удалось изъять часть похищенного. И теперь он может, наконец, получить пристанище – правда, за решеткой и сроком до семи лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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