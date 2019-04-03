В полиции сообщили обстоятельства ДТП под Правдинском, в котором авто разорвало на части
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Стали известны ДТП в Правдинском районе, в результате которого автомобиль разорвало на две части. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Авария произошла около 6 часов утра на автодороге Тишино-Домново-Широкое. По предварительным данным, 33-летний водитель «Мазды» без прав на левостороннем
закруглении дороги превысил скорость, не справился с управлением и допустил наезд придорожное дерево.
В результате ДТП мужчина получил травмы и был доставлен в больницу. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU