2019-04-03T13:03:13+03:00
Происшествия

В полиции сообщили обстоятельства ДТП под Правдинском, в котором авто разорвало на части

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Стали известны ДТП в Правдинском районе, в результате которого автомобиль разорвало на две части. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла около 6 часов утра на автодороге Тишино-Домново-Широкое. По предварительным данным, 33-летний водитель «Мазды» без прав на левостороннем

закруглении дороги превысил скорость, не справился с управлением и допустил наезд придорожное дерево.

В результате ДТП мужчина получил травмы и был доставлен в больницу. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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