В Калининграде за нарушение правил парковки эвакуируют от 20 до 50 машин в день
.Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:
В Калининграде в течение дня за нарушение правил парковки эвакуируют от 20 до 50 автомобилей. Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда в Калининграде» рассказал начальник центра дорожного и технического надзора регионального управления ГИБДД Алексей Анахов.
- Все зависит от некоторых факторов, которые способствуют увеличению потока автомобилей. В предпраздничные дни нарушений со стороны автомобилистов больше, чем в обычные будни, - сказал он.
ИСТОЧНИК KP.RU