2019-04-03T13:22:07+03:00
Общество

В Калининграде за нарушение правил парковки эвакуируют от 20 до 50 машин в день

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде в течение дня за нарушение правил парковки эвакуируют от 20 до 50 автомобилей. Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда в Калининграде» рассказал начальник центра дорожного и технического надзора регионального управления ГИБДД Алексей Анахов.

- Все зависит от некоторых факторов, которые способствуют увеличению потока автомобилей. В предпраздничные дни нарушений со стороны автомобилистов больше, чем в обычные будни, - сказал он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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