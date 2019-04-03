В Калининграде за нарушение правил парковки эвакуируют от 20 до 50 машин в день

СЕГОДНЯ 13:20 2019-04-03T13:22:07+03:00

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В Калининграде в течение дня за нарушение правил парковки эвакуируют от 20 до 50 автомобилей. Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда в Калининграде» рассказал начальник центра дорожного и технического надзора регионального управления ГИБДД Алексей Анахов.

- Все зависит от некоторых факторов, которые способствуют увеличению потока автомобилей. В предпраздничные дни нарушений со стороны автомобилистов больше, чем в обычные будни, - сказал он.

ИСТОЧНИК KP.RU