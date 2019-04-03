Кропоткин – о прекращении полномочий депутата Анучкина: Ушел по семейным обстоятельствам

СЕГОДНЯ 13:20 2019-04-03T13:20:14+03:00

Изменить размер текста: A A

На прошедшем в среду 3 апреля заседании городского совета Калининграда рассмотрели вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Виталия Анучкина. Проголосовавших против не было.

- Человек – живой организм и семья это живой организм. По собственному желанию человек написал заявление. Значит, есть на то внутренние причины. Для меня это стало неожиданность. Но произошло так, как произошло, - прокомментировал ситуацию председатель горсовета Андрей Кропоткин. – Его решение я не ни с чем не связываю. Это по семейным обстоятельствам.

Андрей Кропоткин отметил, что Виталий Анучкин займется общественной деятельностью, как «социально ориентированный человек».

По словам Кропоткина нового депутата выберут из списка, который был зарегистрирован еще в 2016 году. В нем – 9 фамилий. Кандидатура будет известна до пятницы следующей недели и выдвинута на утверждение горсовета депутатов.

Кандидатура будет утверждаться на заседании 24 апреля.

Руководитель группы компаний «Калининграднефтестрой» Виталий Анучкин являлся депутатом горсовета Калининграда трех созывов с 2006 года. С сентября 2016 года он возглавлял комиссию по городскому хозяйству.

ИСТОЧНИК KP.RU