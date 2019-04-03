Пришелец из Китая: в Калининградском заливе выловили мохнорукого краба

СЕГОДНЯ 13:25 2019-04-03T13:25:29+03:00

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Удивительной добычей похвастался калининградец в сообществе "Рыбалка в Калининграде". Виктор Дорошевич рыбачил на Калининградском заливе, ловил на опарыша плотву и лещей, а поймал... краба.

Сразу скажем, что это членистоногое совершенно нехарактерно для наших вод - оно обитает в Желтом море, - хотя время от времени крабы и попадаются. Их замечали и в Балтийском море, и в заливе, и даже в Преголе. Добираются до Балтики крабы, как правило, на днищах судов, идущих к нам из Китая.

Ученые предупреждают, что мохнорукие крабы - вид довольно неприятный. Мало того, что он является разносчиком различных паразитов, так еще и представляет угрозу балтийской экосистеме. Крабы весьма агрессивны - если они сильно размножатся, возникнет серьезная угроза для пресноводных рыб. А шансы размножиться у мохнорукого есть: он прекрасно себя чувствует и в соленой, и в пресной воде. Да и с аппетитом полный порядок - ест всё подряд.

ИСТОЧНИК KP.RU