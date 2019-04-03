В мэрии Калининграда сообщили о перекрытии движения 8-9 апреля

СЕГОДНЯ 13:30 2019-04-03T13:31:29+03:00

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8-9 апреля в Калининграде пройдут торжественные мероприятия, посвященные годовщине штурма Кенигсберга. В результате пройдут перекрытия движения на ряде улиц.

8 апреля с 10 до 12:30 будет закрыта для транспорта улица Лукашова (в Чкаловске) на участке от ул. Т. Кабилова до ул. В. Попова.

В это время автобусные маршруты №№ 23, 31, 36 в обоих направлениях будут направлены по ул. Габайдулина, ул. Жиленкова, ул. Т. Кабилова.

9 апреля с 10 до 12:30 закрывается Гвардейский пр-т на участке от ул. Ген.-фельдм. Румянцева до ул. Театральной.

Автобус № 4 пойдет по Советскому проспекту, пл. Победы, Ленинскому проспекту, Московскому проспекту, ул. Ген. Буткова и далее по существующему маршруту. В обратном направлении по проспекту Московскому с разворотом в районе ул. Октябрьской, Ленинскому проспекту, пл. Победы, проспекту Советскому и далее по существующему маршруту;

Автобус № 49 пойдет с Московского проспекта по эстакадному мосту на Ленинский проспект и далее по существующему маршруту. В обратном направлении с Ленинского проспекта на проспект Московский с разворотом на кольцевой развязке в районе пересечения с ул. Ген.-фельдм. Румянцева и далее по Московскому проспекту, по существующему маршруту;

Автобусы № 72, № 75 и троллейбусный маршрут № 2 пустим по ул. Театральной, Ленинскому проспекту, Московскому проспекту. В обратном направлении по тому же маршруту.

ИСТОЧНИК KP.RU