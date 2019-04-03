2019-04-03T13:51:44+03:00
Общество

В Калининграде исправят досадную ошибку на табличке у памятника Фридриху Шиллеру

Александр КАТЕРУША
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Автор памятника Шиллеру - Станислаус Кауэр. А на табличке вместо Кауэра - Гаулер.Автор памятника Шиллеру - Станислаус Кауэр. А на табличке вместо Кауэра - Гаулер.Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ
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В Калининграде «Борющихся зубров» и памятник Фридриху Шиллеру предали из собственности РФ в муниципальную собственность. Решение приняли на заседании комиссии горсовета депутатов в среду 3 апреля.

- Мы как городские власти все равно всегда ухаживали за территорией памятников. Безусловно, эти памятники для нас очень важны, они – наша визитная карточка. То, что они перешли к администрации города, это правильно, – сказал после заседания комиссии председатель горсовета Андрей Кропоткин.

При этом от «Комсомолки» Андрей Кропоткин узнал о нелепой ошибке на поясняющей табличке, которая висит у памятника. Мы уже рассказывали о том, что там значится как автор памятника не знаменитый Кауэр, а некий Гаулер.

- Эту ошибку исправим, сделаем все, как положено. К Дню города постараемся сделать, - сказал «Комсомолке» председатель горсовета.

Также он пообещал уделить внимание очистке старого памятника «Борющиеся зубры», который регулярно предыдущие годы подвергался нападению вандалов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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