Власти выделили 4,2 млн рублей на ремонт осыпающегося дома в Васильково

СЕГОДНЯ 13:54 2019-04-03T13:54:13+03:00

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Региональное правительство выделило Гурьевску 4,2 млн рублей на обеспечение безопасности жителей проблемной многоэтажки в поселке Васильково. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

Средства выделены из резервного фонда и будут направлены на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации локального характера.

Напомним, осенью прошлого года в доме на улице Весенней в Васильково обрушилась часть фасада.

ИСТОЧНИК KP.RU