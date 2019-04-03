Власти выделили 4,2 млн рублей на ремонт осыпающегося дома в Васильково
.Фото: Иван МАРКОВ
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Региональное правительство выделило Гурьевску 4,2 млн рублей на обеспечение безопасности жителей проблемной многоэтажки в поселке Васильково. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.
Средства выделены из резервного фонда и будут направлены на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации локального характера.
Напомним, осенью прошлого года в доме на улице Весенней в Васильково обрушилась часть фасада.
ИСТОЧНИК KP.RU