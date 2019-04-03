Калининградская область стала пятой в Зимней спартакиаде учащихся России

СЕГОДНЯ 14:09 2019-04-03T14:09:53+03:00

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В финальных соревнованиях Зимней спартакиады учащихся России приняло участие 1989 атлетов и 595 тренеров из 62 регионов страны.

Калининградская область в группе «с населением до двух миллионов человек» сумела попасть в пятерку сильнейших и опередить многие северные регионы.

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, набрать 152 очка нам помогла бронза сборной по керлингу из муниципальной зимней спортшколы и участие в сочинском финальном турнире женской команды керлингисток, а так же участие в решающей стадии спортсменов отделения "шорт-трек" из областной школы по зимним видам спорта.

Интересно, что в общем зачете Калининградская область заняла 34 место.

IX Зимняя Спартакиада учащихся России проводилась в три этапа по 13 видам спорта, входящим в программу Олимпийских игр, а так же по хоккею с мячом и спортивному ориентированию на лыжах.

ИСТОЧНИК KP.RU