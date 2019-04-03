СЕГОДНЯ 14:11 2019-04-03T14:11:48+03:00

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Калининград вошел в десятку креативных и инновационных городов России. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на исследование PwC и фонда Calvert 22.

Самым самым креативным и инновационным городом России признана Москва. Второе место в рейтинге — у Санкт-Петербурга, на третьем — Казань. Также в первую десятку креативных городов, помимо Калининграда, вошли Екатеринбург, Владивосток, Новосибирск, Тюмень, Краснодар, Великий Новгород.

Эксперты оценива 20 российских городов на основе индекса креативного капитала, в который входят пять базовых блоков — город, люди, бизнес, власть и бренды, — характеризующих, в частности, состояние инфраструктуры, человеческого капитала, бизнес-среды, политики и имиджа города. Всего было проанализировано более 200 индикаторов креативного и инновационного развития.

ИСТОЧНИК KP.RU