2019-04-03T14:21:55+03:00
Общество

Алиханов поручил создать этический кодекс для калининградских чиновников

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининградской области появится служба по противодействию коррупции, которая придет на смену управлению по профилактике коррупционных и иных правонарушений в структуре регионального правительства.

В службе планируется создать два отдела – по профилактике коррупционных и иных правонарушений на государственной службе, а также отдел по профилактике коррупционных и иных правонарушений в муниципальных образованиях. Этот отдел будет следить за соблюдением законодательства о противодействии коррупции главами муниципалитетов, главами администраций муниципалитетов, депутатами. Также контроль за соблюдением законодательства о противодействии коррупции будет распространяться на муниципальные организации и учреждения.

Как сообщает пресс-служба правительства, губернатор Антон Алиханов поручил в течение месяца создать набор этических требований, соответствующих духу государственной службы, к должностному лицу, невыполнение которых является основанием для наказания вплоть до увольнения. Это необходимо для того, чтобы избежать предпосылок для коррупционных проявлений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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