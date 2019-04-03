В Балтийске взорвался мусорный контейнер

СЕГОДНЯ 14:25 2019-04-03T14:28:18+03:00

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3 апреля в Балтийске в районе 7:45 утра жители дома №67 на проспекте Ленина услышали громкий хлопок на улице. Как сообщает «Вестник Балтийска», рядом с домом сначала загорелся мусорный контейнер, в котором, по всей вероятности, взорвался аэрозольный баллончик.

- Раздался небольшой взрыв, после чего загорелся мусорный контейнер, - сообщает городское издание. - Очевидцы приступили к тушению, но вскоре приехала пожарная машина. Позже достоверный источник сообщил «ВБ», что причина возгорания - тлеющий окурок. Из-за него взорвался баллончик некоего аэрозоля и началось горение всего контейнера. На месте утреннего происшествия работает полиция.

На видео, выложенном в фейсбуке видно, что взрыв вызвал беспокойство жителей. Так, один из них оперативно отогнал от контейнера припаркованный внедорожник, а второй выбежал на улицу с ведром воды.

ИСТОЧНИК KP.RU