2019-04-03T14:28:18+03:00
Происшествия

В Балтийске взорвался мусорный контейнер

Происшествие случилось в районе дома №67 на проспекте Ленина
Иван МАРКОВ
Поделиться:
Пожарные на месте взрыва контейнераПожарные на месте взрыва контейнераФото: "Вестник Балтийска"
Изменить размер текста:

3 апреля в Балтийске в районе 7:45 утра жители дома №67 на проспекте Ленина услышали громкий хлопок на улице. Как сообщает «Вестник Балтийска», рядом с домом сначала загорелся мусорный контейнер, в котором, по всей вероятности, взорвался аэрозольный баллончик.

- Раздался небольшой взрыв, после чего загорелся мусорный контейнер, - сообщает городское издание. - Очевидцы приступили к тушению, но вскоре приехала пожарная машина. Позже достоверный источник сообщил «ВБ», что причина возгорания - тлеющий окурок. Из-за него взорвался баллончик некоего аэрозоля и началось горение всего контейнера. На месте утреннего происшествия работает полиция.

На видео, выложенном в фейсбуке видно, что взрыв вызвал беспокойство жителей. Так, один из них оперативно отогнал от контейнера припаркованный внедорожник, а второй выбежал на улицу с ведром воды.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Пионерском на фасаде дома нарисовали потрет советского летчика
Алиханов поручил создать этический кодекс для калининградских чиновников
Калининград вошел в десятку креативных и инновационных городов России
Калининградская область стала пятой в Зимней спартакиаде учащихся России
Власти выделили 4,2 млн рублей на ремонт осыпающегося дома в Васильково
В Калининграде исправят досадную ошибку на табличке у памятника Фридриху Шиллеру
В мэрии Калининграда сообщили о перекрытии движения 8-9 апреля
Пришелец из Китая: в Калининградском заливе выловили мохнорукого краба
Кропоткин – о прекращении полномочий депутата Анучкина: Ушел по семейным обстоятельствам
В Калининграде за нарушение правил парковки эвакуируют от 20 до 50 машин в день
В полиции сообщили обстоятельства ДТП под Правдинском, в котором авто разорвало на части