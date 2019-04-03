2019-04-03T14:32:31+03:00
Общество

В Пионерском на фасаде дома нарисовали потрет советского летчика

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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В Пионерском завершили триптих, посвященный героям-лётчикам. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, портрет Героя России Эрика Георгиевича Гептнера и сцену атаки с воздуха на вражескую подводную лодку изобразил художник Дмитрий Лёвочкин на фасадах двух жилых домов в Пионерском.

Два масштабных мурала – продолжение композиции в рамках проекта «Целый мир помнит их в лицо», первой частью которой является изображение Героя Советского Союза Ивана Гавриловича Шаманова, нарисованное в ноябре прошлого года. Триптих стал украшением улицы, названной в честь этого легендарного летчика.

- Улицы городов области, где реализован проект, становятся в буквальном смысле музеями памяти под открытым небом. Причём туристическая привлекательность таких объектов не является главной нашей задачей. Мы делаем это, в первую очередь, для всех жителей региона и особенно для молодёжи. Изображения героев, отдавших жизни во имя Отечества, – живая связь с поколением победителей. В этом ключевая ценность нашего проекта, – сообщил автор идеи Виктор Романов.

Напомним: стрит-арт проект «Целый мир помнит их в лицо» стартовал 9 мая прошлого года. Он посвящён героям, в честь которых названы города Калининградской области, а также историческим ратным подвигам. Так, в Черняховске на стене одного из домов появился портрет Героя Советского Союза Ивана Даниловича Черняховского, а в Гусеве – Героя Советского Союза Сергея Ивановича Гусева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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