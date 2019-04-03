Директор Института философии РАН: Всемирный кантовский конгресс должен пройти в Калининграде

СЕГОДНЯ 14:44 2019-04-03T14:44:45+03:00

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Во вторник 2 апреля БФУ им. И. Канта посетил директор Института философии РАН, академик РАН, доктор философских наук Андрей Вадимович Смирнов, который приехал подписать соглашение о сотрудничестве с университетом.

В интервью, опубликованном на сайте kantiana.ru, он рассказал, где, по его мнению, должны пройти основные торжества, посвященные 300-й годовщине со дня рождения Иммануила Канта.

– Думаю, что торжества пройдут в разных странах и в разных городах, в том числе в Москве, - заявил Смирнов. - Но мне бы хотелось, чтобы основное событие праздника состоялось в Калининграде – в том городе, где Кант прожил свою жизнь, где находится его могила, где все связано с его именем, и где существует университет имени Канта. Что же касается того, как торжества будут выглядеть, то я полагаю, что научная составляющая должна быть достойна этого великого имени: очень надеюсь, что Всемирный кантовский конгресс 2024 года состоится именно в Калининграде. Думаю, и область, и город смогут внести свой вклад в организацию конгресса и всего, что с ним связано. Не думаю, что могут возникнуть какие-то сложности, ведь после Чемпионата мира по футболу имеется вся необходимая инфраструктура для приема большого количества гостей.

ИСТОЧНИК KP.RU