В центре Калининграда дерево рухнуло на припаркованные автомобили

СЕГОДНЯ 15:01 2019-04-03T15:01:20+03:00

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В Калининграде в среду 3 апреля в самом центре города, на припаркованные у областной научной библиотеки автомобили упала большая ветка каштана. Вероятно, дерево подломилось от резкого порыва ветра.

- А у нас тут дерево рухнуло, - подписала выложенную в соцсети фотографию калининградка Оксана Акмаева. - Оказывается, секундное дело. Видно, что гнилое изнутри. Пострадавших нет.

Как оказалось, веткой едва не придавило одну из сотрудниц правительства области. Об этом в комментариях под постом Акмаевой сообщила руководитель агентства по международным и межрегиональным связям Калининградской области Алла Иванова.

- У меня коллега там только что шла, когда позади нее это дерево сломилось! Пришла на работу, за сердце держится! – сообщила Иванова.

ИСТОЧНИК KP.RU