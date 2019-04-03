В Калининграде появится комплекс по промышленному выращиванию форели

СЕГОДНЯ 15:13 2019-04-03T15:15:35+03:00

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В Калининграде в этом году запланировано строительство комплекса по промышленному выращиванию форели. Он разместится на территории морского рыбного порта, сообщила на заседании регионального правительства министр сельского хозяйства Наталья Шевцова.

Помимо комплекса, в рыбном хозяйстве запланированы и другие инвестиционные проекты. Среди них министр отметила строительство малого рыболовного бота для добычи водных биоресурсов в заливах (СПК «Рыболовецкий колхоз «За Родину»), строительство рыбофилейного цеха (ООО «Западная рыбная компания»), модернизацию цеха готовой продукции в стекле (ООО «Рыбокомбинат «За Родину»)

Помимо этого, в области уже началось строительство нового рыбоналивного судна типа МСТР для промысла мелкосельдевых в Балтийском море. Стоимость проекта составляет 270 млн рублей, при этом, в области будет реализован полный технологический цикл строительства.

ИСТОЧНИК KP.RU