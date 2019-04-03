В правительстве объяснили 30-процентный рост зарегистрированных безработных в Калининградской области

СЕГОДНЯ 15:27 2019-04-03T15:31:38+03:00

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С начала года число зарегистрированных безработных в Калининградской области увеличилось почти на 30% и составило 4558 человек. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном министерстве социальной политики. В ведомстве объяснили это повышением пособий по безработице.

- Рост количества безработных, вставших на учет, произошел, прежде всего, в связи с повышением с 1 января размера пособия по безработице – минимальный размер вырос с 890 до 1 500 рублей, максимальный – с 4 900 до 8 000 рублей, а для лиц предпенсионного возраста выплата установлена в размере 11 280 рублей. В результате с начала года службой занятости зафиксированы обращения более 250 граждан длительно, более года, не работавших, – отметила министр социальной политики региона Анжелика Майстер.

По ее словам, также в области началась активная работа с гражданами предпенсионного возраста. Их сегодня на учете 332 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU