Мэр Калининграда объяснил, почему не боится сниматься в программе «БДСМ» с блогером Варламовым
Глава Калининграда Алексей Силанов заявил, что не боится съемок в программе «Большая дорога с мэром» («БДСМ») с блогером Варламовым. Илья Варламов, отметим, собирается приехать в Калининград, и намерен встретиться с мэром и пройтись с ним по улицам и дворам.
- В апреле-мае этот проект реализуется. Чего мне бояться? Сегодня то, что есть, то и есть. Есть и мысли, перспективы по развитию города. То, что мы движемся, и в городе улучшается – это тоже есть. В то же время масса проблем, над которыми нужно работать, - говорит Алексей Силанов.
При этом мэр отметил, что ему неизвестен точный формат общения с Варламовым.
- Я знаю, что это прогулка по городу, по выбранному блогером маршруту. Знаю, как это проходило в других городах. В ходе живого разговора будем слушать и слышать друг друга, - заключил глава Калининграда.
ИСТОЧНИК KP.RU