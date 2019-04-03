В Калининграде водитель-экспедитор обворовал работодателя

СЕГОДНЯ 16:16 2019-04-03T16:16:05+03:00

В один прекрасный день мужчина элементарно присвоил собранную денежную выручку

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В Калининграде водителю-экспедитору одной из городских фирм, видимо, надоело развозить товар за долю малую. И в январе этого года 35-летний трудяга элементарно присвоил собранную денежную выручку.

Это установили дознаватели ОМВД России по Ленинградскому району, которым нажаловался работодатель растратчика. Максимум, что грозит обвиняемому по статье УК РФ «Присвоение или растрата» -лишение свободы на срок до двух лет.

Неприятно, конечно, но, стоит надеяться, не смертельно.

ИСТОЧНИК KP.RU