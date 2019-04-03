Двадцать пять жителей Гвардейска остались без электричества за неуплату

СЕГОДНЯ 16:28 2019-04-03T16:29:59+03:00

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Двадцать пять жителей Гвардейска остались без электричества из-за задолженности в 215 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба «Янтарьэнергосбыта».

Всего с начала года энергетики отключили свет в квартирах 47 потребителей, после чего 22 из них смогли погасить задолженность.

В целом, просроченная задолженность жителей Гвардейского округа на 1 марта составила 10,3 млн рублей По сравнению с аналогичным периодом прошлого года задолженность снизилась на 1,9 млн рублей

В число крупных должников вошли 37 человек с общим долгом в 2,6 млн рублей. Просроченная задолженность каждого такого потребителя превышает 50 тыс. рублей, отметили энергетики. Основная сумма долга приходится на Гвардейск – 3,9 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU