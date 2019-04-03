В Калининградской области увеличился объем добычи рыбы и производства консервов

СЕГОДНЯ 16:35 2019-04-03T16:36:29+03:00

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В Калининградской области увеличились объемы добычи рыбы и производства рыбной продукции. Об этом на заседании регионального правительства в среду, 3 апреля, рассказала министр сельского хозяйства Наталья Шевцова.

Объем выловленной рыбы на прибрежном промысле увеличился в 1,5 раза - – до 46,25 тысячи тонн. В 2,6 раза увеличилось производство консервов из шпрота в масле - до 81 миллиона физических банок.

За пять лет власти направили на развитие рыбохозяйственного комплекса свыше 397 миллионов рублей. Еще 1,7 млрд рублей вложили частные инвесторы. По словам Шевцовой, средняя зарплата работников рыбохозяйственного комплекса в рыболовстве за 2018 год составила более 68 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU