Калининградцев пригласили на встречу с Георгием Боосом

СЕГОДНЯ 16:55 2019-04-03T16:57:06+03:00

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Бывший губернатор области Георгий Боос расскажет о роли бизнеса в развитии экономики в рамках проекта Калининградской торгово-промышленной палаты «Вечер с акулами бизнеса».Об этом сообщается на сайте палаты.

- Будем рады увидеть на наших «Вечерах» состоявшихся предпринимателей и начинающих бизнесменов, студентов бизнес - программ, экономически активных жителей региона, которые только задумываются об открытии собственного дела. Гостям «Вечера с акулой Калининградского бизнеса» представится уникальная возможность задать вопросы человеку, умеющему изменять реальность и создавать новое будущее, - говорится в анонсе мероприятия.

Организаторы встречи отмечают, что годы, когда Георгий Боос возглавлял регион, ознаменовались существенной перестройкой экономики, небывалым ростом ВРП и реализацией масштабных проектов. Сегодня Георгий Боос развивает светотехническую отрасль в России, модернизирует заводы и строит новые, создавая высокотехнологичные рабочие места.

Георгий Боос был губернатором Калининградской области с 2005 по 2010 годы.

ИСТОЧНИК KP.RU