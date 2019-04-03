2019-04-03T17:03:10+03:00
Общество

Свыше 300 калининградцев пострадали от укусов животных с начала года

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининградской области остается высоким число пострадавших от укусов животных. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

За два месяца 2019 года от укусов животных пострадали 302 человека, все они получили антирабическое (от бешенства) лечение. В прошлом году антирабическое лечение получили 2089 человек.

- Для оказания помощи лицам, пострадавшим от укусов животными имеется достаточно эффективная защита (антирабическая вакцина и иммуноглобулин), применение которых гарантируют защиту от заболевания бешенством при условии своевременного обращения пострадавших за медицинской помощью, - отметили в пресс-службе Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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