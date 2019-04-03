Открылось авиасообщение по маршруту Калининград-Калуга-Ростов-на-Дону

СЕГОДНЯ 17:13 2019-04-03T17:14:29+03:00

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С 3 апреля открылось регулярное авиасообщение по маршруту Калининград-Калуга-Ростов-на-Дону. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Рейсы осуществляет авиакомпания «Азимут». В весенне-летнем расписании рейсы будут осуществляться два раза в неделю. В перспективе компания планирует расширять географию полетов из Калининграда, отметил замминистра развития инфраструктуры Алексей Ржанов.

В пресс-службе правительства отметили, что рейс Калининград-Калуга входит в число субсидируемых из федерального бюджета. На льготный билет имеют право жители в возрасте до 23 лет, женщины – старше 55 лет, мужчины – старше 60 лет, инвалиды I группы любого возраста и сопровождающий, сопровождающие ребенка-инвалида, инвалиды с детства II или III группы при наличии соответствующих документов.

ИСТОЧНИК KP.RU