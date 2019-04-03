Алиханов: Азиатский рынок – единственный, который нас может спасти

СЕГОДНЯ 17:20 2019-04-03T17:20:43+03:00

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Калининградской области необходимо развивать новые направления экспорта сельскохозяйственной продукции, в частности – на азиатские рынки. Об этом глава региона заявил на заседании правительства в среду, 3 апреля.

По его словам, развитию экспорта может способствовать проект организации транзита контейнерных поездов сообщения «Китай – Европа – Китай» через российско-польские пограничные переходы с перегрузом контейнеров на Калининградской железной дороге.

- Аграрный рынок – тяжелый, там особо сильно никого не ждут. Емкость европейского рынка ограничена, больше на Европу сейчас никто не сможет вести продукцию. Азиатский рынок – единственный, который нас может спасти. Калининградская железная дорога благодаря усилиям коллег смогла привести серьезный транспортный поток из Китая в Европу через нас, - сказал он.

Губернатор отметил, что Калининградская область – единственный регион России, который в рамках этого логистического проекта может что-то себе привозить из Азии и наоборот, и, соответственно, иметь доступ на азиатские рынки.

ИСТОЧНИК KP.RU