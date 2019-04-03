В Калининграде проведут Чемпионат по зимнему плаванию

СЕГОДНЯ 17:24 2019-04-03T17:24:40+03:00

Нырять моржи будут в озеро Шенфлиз

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На озере Шенфлиз 6 апреля состоится III Открытый Чемпионат Калининградской области по зимнему плаванию. Информация об этом размещена в группе «Клуб «Янтарные моржи» в ВК.

Согласно положению, торжественное открытие соревнований состоится 6 апреля в 10:30.

Начало соревнований в 11:00.

К участию допускаются как члены клубов закаливания и зимнего

плавания, так и просто любители здорового образа жизни с опытом плавания в холодной воде. Ожидаются участники в возрасте от 7 лет.

Моржам предстоит принять участие в заплывах на 25, 50, 100, 200 и 400 метров разными стилями.

ИСТОЧНИК KP.RU