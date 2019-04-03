Частный Музей русской живописи в Калининграде могут начать строить уже осенью

СЕГОДНЯ 17:49 2019-04-03T17:50:44+03:00

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Этой осенью в Калининграде может начаться подготовка строительной площадки под Музей русской живописи. Об этом журналистам сказал в среду 3 апреля губернатор Антон Алиханов, который накануне провел встречу с предпринимателем и владельцем будущего музея Рустамом Алиевым.

- В этом году, может быть, к концу лета, будет окончено проектирование. Если все будет успешно с проектированием, планируют начать работы по подготовке площадки этой осенью. Окончание строительства – начало 2022 года, - сказал губернатор Антон Алиханов.

Частный Музей русской живописи появится на территории «Рыбной деревни-2». Стоимость строительства оценивается в 1,5 млрд рублей и финансирует его калининградский бизнесмен и коллекционер живописи Рустам Алиев. Предполагается, что музей займет четыре этажа общей площадью 12,5 тысяч квадратных метров.

Посетители смогут любоваться картинами Ильи Репина, Григория Мясоедова, Ивана Айвазовского, Василия Верещагина, Василия Перова и других мастеров.

ИСТОЧНИК KP.RU