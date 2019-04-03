Под Светлогорском построят круглогодичный спортивный лагерь

СЕГОДНЯ 18:14 2019-04-03T18:14:44+03:00

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В правительстве Калининградской области в среду 3 апреля обсудили развитие инвестиционного и туристического потенциала прибрежной зоны Балтийского моря. Предполагается конгломерат разных проектов.

Речь, в частности, идет о создании большого спортивного комплекса в Филино.

- Это там, где сейчас располагается Балтийский Артек. Средства на проектирование и строительство уже заложены в федеральном бюджете – есть такая строчка у министерства спорта. Проектировать будут сразу и первую и вторую очередь. Первая очередь стройки будет стоить 6,3 млрд рублей. Никакого областного софинансирования не планируется, - говорит губернатор.

Уже есть проект технического задания. Как сказал Антон Алиханов, появится круглогодичный спортивный лагерь, «Сириус» от спорта.

По его словам под строительство этого объекта заложат и строительство магистральной инфраструктуры, водоотведения и т.д.

- Это решит очень большой объем проблем, который и ограничивает развитие территории Отрадного и всей части, которая левее Светлогорска, если смотреть на карту, - сказал Антон Алиханов.

Балтийский Артек же планируют постепенно делать стационарным, он переезжает чуть западнее, в ту территорию, которую сейчас занимает Роспатриотцентр.

ИСТОЧНИК KP.RU