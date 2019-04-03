2019-04-03T18:27:15+03:00
Общество

На Московском проспекте ради строительства парковки обрубили корни десятка деревьев

Очевидцы сообщают, что разрубленные части оперативно вывозятся грузовиками
Иван МАРКОВ
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Перерубленные корни у деревьев на Московском проспектеПерерубленные корни у деревьев на Московском проспектеФото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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В среду днем на Московском проспекте в Калининграде строители перерубили корни десятка деревьев для обустройства автомобильной парковки. Об этом в сообществе автомобилистов Калининградской области сообщил один из подписчиков.

- Возле дома 130-136 по Московскому проспекту решили сделать парковку для машин, - пишет калининградец Алексей Ямщиков. - Вроде бы, благородное дело, чтобы не парковались все на давно пропавшем газоне. Но вот приехали строители. Если не ошибаюсь, то деревьям примерно лет 50, а то и больше. Корни? Нет, не видел. Сейчас это все быстренько загружается в грузовики и вывозится.

Напомним, летом 2017 года во время ударного ремонта тротуаров в Калининграде засохли десятки лип и каштанов. Причина у гибели городского озеленения была той же – строители перерубали корни деревьев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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