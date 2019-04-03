Под Калининградом пьяный пенсионер угрожал таксисту пистолетом

СЕГОДНЯ 18:43 2019-04-03T18:43:48+03:00

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В полицию Гвардейского района явился трясущийся от страха водитель такси, который сообщил, что его только что угрожали пристрелить, как собаку.

Отпоив заявителя водой, полицейские выяснили: в таксомотор сел на вид уже не первой молодости мужчина и, наполняя салон винными парами, велел отвезти себя, куда скажет. По ходу рейса изначально подсевший на измену водила и его клиент поругались между собой. В качестве решающего довода пассажир предъявил пистолет, который приставил к виску извозчика и приказал «Гони, ямщик!»

- Чудом ушел, чудом! – постфактум горячился в безопасной обстановке отдела внутренних дел потерпевший.

Участковые уполномоченные сработали оперативно, задержав подозреваемого - 66-летнего жителя поселка Знаменск. Что характерно, до этого за всю свою жизнь пенсионер ни разу не попадал в поле зрения правоохранительных органов. Пистолет, оказавшийся на поверку газовым, у хулигана изъяли.

Знаменцу светит пара лет в «зоне».Стоит ли того удовольствие унизить таксиста? Кто его знает…

ИСТОЧНИК KP.RU