На ул. Гагарина в ДТП погибла пассажирка "Фольксвагена"
.Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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Ночью на улице Гагарина в Калининграде произошло ДТП с погибшим. Об этом сообщают очевидцы в группе "Сообщество автомобилистов Калининграда и области" в "ВКонтакте".
ДТП произошло на улице Гагарина. Там в столб врезался автомобиль "Фольксваген".
Сообщается, что в результате аварии погибла пассажирка - молодая женщина, водителю оторвало руку.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU