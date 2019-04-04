На ул. Гагарина в ДТП погибла пассажирка "Фольксвагена"

СЕГОДНЯ 10:06 2019-04-04T10:08:05+03:00

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Ночью на улице Гагарина в Калининграде произошло ДТП с погибшим. Об этом сообщают очевидцы в группе "Сообщество автомобилистов Калининграда и области" в "ВКонтакте".

ДТП произошло на улице Гагарина. Там в столб врезался автомобиль "Фольксваген".

Сообщается, что в результате аварии погибла пассажирка - молодая женщина, водителю оторвало руку.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU