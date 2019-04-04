Пьяный калининградец угнал у приятеля автомобиль

СЕГОДНЯ 10:24 2019-04-04T10:24:15+03:00

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В полицию Калининграда позвонил мужчина и сообщил, что лишился своего автомобиля. Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального управления МВД, инцидент произошел на улице Батальной. По словам потерпевшего, он на несколько минут отлучился в магазин, а когда вернулся, машины не было.

В городе объявили план «Перехват», вскоре автомобиль обнаружили на улице Судостроительной. За рулем легковушки находился 36-летний приятель владельца машины. Как оказалось, мужчина решил покататься, тем более, ключ зажигания остался в замке.

По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщили в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU