Калининградским компаниям компенсируют затраты на привлечение работников из других регионов

СЕГОДНЯ 10:41 2019-04-04T10:43:43+03:00

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В Калининградской области разработана программа по привлечению в регион высококвалифицированных кадров. Она предусматривает частичную компенсацию затрат для компаний, которые будут привлекать работников из регионов РФ, сообщила министр социальной политики Анжелика Майстер.

По ее словам, власти намерены создать за три года порядка 170 высокопроизводительных рабочих мест в семи отраслях: информационные технологии, производство лекарств и медицинских изделий, судостроение, автомобилестроение, радиоэлектронная промышленность и сельское хозяйство, инжиниринговая отрасль. На эти цели планируется потратить 90 млн рублей.

Работодателям будут частично компенсировать расходы на переезд работников и членов их семей, покупку предметов бытового обустройства, оплату консульского сбора при оформлении шенгенских виз, найм жилья, а также содействие в трудоустройстве супругов. Общая сумма компенсации расходов составит 225 тысяч рублей. Также работодателю компенсируют расходы по частичной оплате работнику покупки жилья или выплате первого взноса по ипотеке – до 297 тысяч рублей.

- Семь региональных организаций уже заявили о своем желании участвовать в программе: это ABB, группа компаний «Содружество», «Лесобалт», «БФТ-Проект» и другие. Кроме того, активно интересуются условия участия предприятия «Залесское молоко», «Автотор», «ДолговГрупп», «GS Group». В целом, совокупная численность привлекаемых работников по представленным заявкам составляет 447 человек, в том числе на 2019 год – 160; на 2020 год – 158 специалиста, на 2021 год – 129, – отметила Анжелика Майстер.

ИСТОЧНИК KP.RU