Полиция: Водитель разбившейся машины на ул. Гагарина в Калининграде был пьян
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
Изменить размер текста:
В полиции сообщили обстоятельства смертельного ДТП на улице Гагарина в Калининграде.
Авария произошла в 01:15. 25-летний водитель «Фольксвагена» превысил скорость, не справился с управлением и врезался в фонарь уличного освещения.
В результате ДТП 26-летняя пассажирка скончалась на месте, мужчине ампутировали левую руку. В крови у водителя выявлен алкоголь, заявили в полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU