Полиция: Водитель разбившейся машины на ул. Гагарина в Калининграде был пьян

СЕГОДНЯ 10:47 2019-04-04T10:48:40+03:00

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В полиции сообщили обстоятельства смертельного ДТП на улице Гагарина в Калининграде.

Авария произошла в 01:15. 25-летний водитель «Фольксвагена» превысил скорость, не справился с управлением и врезался в фонарь уличного освещения.

В результате ДТП 26-летняя пассажирка скончалась на месте, мужчине ампутировали левую руку. В крови у водителя выявлен алкоголь, заявили в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU