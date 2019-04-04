2019-04-04T10:57:55+03:00
Общество

В Калининграде без электричества остались дома на восьми улицах

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде в течение дня не будет электричества на восьми улицах. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

До 18 часов из-за ремонтных работ отключен свет на ул. Краснокаменной 16, 23,2 7, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 42, 44, 48, 50.

До 20 часов электричество отключено на ул. Знойная 1-7,9-13; ул. Пролетарская 133; ул. Горького 16-22,24-28,30-36; ул. Госпитальная 20-26; ул. Орудийная 1-10,11 (Д/сад № 30),14-18,20-22,32-36; пер. Полевой 19-43; ул. Аэропортная 1-10.

ИСТОЧНИК KP.RU

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