В Калининграде без электричества остались дома на восьми улицах

СЕГОДНЯ 10:57 2019-04-04T10:57:55+03:00

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В Калининграде в течение дня не будет электричества на восьми улицах. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

До 18 часов из-за ремонтных работ отключен свет на ул. Краснокаменной 16, 23,2 7, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 42, 44, 48, 50.

До 20 часов электричество отключено на ул. Знойная 1-7,9-13; ул. Пролетарская 133; ул. Горького 16-22,24-28,30-36; ул. Госпитальная 20-26; ул. Орудийная 1-10,11 (Д/сад № 30),14-18,20-22,32-36; пер. Полевой 19-43; ул. Аэропортная 1-10.

ИСТОЧНИК KP.RU