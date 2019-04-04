В ночь на пятницу в Калининграде разведут мосты
.Фото: Александр Подгорчук
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Ночью в Калининграде планируют развести два моста.Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
С 4 на 5 апреля для прохождения судов, следующих из Калининграда в Полесск, планируется развести мост «Юбилейный» - пешеходный мост у «Рыбной деревни» на ул. Эпроновская и мост «Высокий» через реку Преголя по ул. Октябрьской.
Движение по мостам будет закрыто с 23 часов 4 апреля до 5 часов утра 5 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU