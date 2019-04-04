2019-04-04T11:11:23+03:00
Общество

В Калининграде из-за кражи оборудования подстанции отключили электричество на двух улицах

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде «Янтарьэнерго» было вынуждено ограничить подачу электричества из-за кражи оборудования подстанции. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Накануне неизвестные проникли в трансформаторную подстанцию и срезали медные части электрооборудования.

- Их отсутствие значительно повышает риск возникновения аварийных отключений, снижает безопасность и надежность электроснабжения калининградцев. «Янтарьэнерго» вынуждена провести срочные ремонтные работы с обесточиванием потребителей, - сообщили в компании.

Света не будет до 18 часов у потребителей, проживающих по адресу: ул. Черняховского, 1-5, 7-9, Ленинский пр-т, 2-4а, 4б, 6-8.

ИСТОЧНИК KP.RU

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