В Калининградской области за сутки больше 500 человек участвовали в тушении палов травы
.Фото: Александр КАТЕРУША
Изменить размер текста:
Похоже, травяные палы становятся настоящим бедствием для Калининградской области. Их становится больше с каждым днем.
Так, только за последние сутки, по данным пресс-службы регионального Управления МЧС России, пожарно-спасательные подразделения 127 раз привлекались для ликвидации палов.
О пострадавших не сообщают. В ликвидации пожаров в полях 508 человек и 127 единиц техники.
ИСТОЧНИК KP.RU