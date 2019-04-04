В Калининградской области за сутки больше 500 человек участвовали в тушении палов травы

СЕГОДНЯ 11:10 2019-04-04T11:10:17+03:00

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Похоже, травяные палы становятся настоящим бедствием для Калининградской области. Их становится больше с каждым днем.

Так, только за последние сутки, по данным пресс-службы регионального Управления МЧС России, пожарно-спасательные подразделения 127 раз привлекались для ликвидации палов.

О пострадавших не сообщают. В ликвидации пожаров в полях 508 человек и 127 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU