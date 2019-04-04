Калининградская спортсменка выиграла две серебряные медали всероссийских соревнований по шорт-треку
Состязания сильнейших конькобежцев прошли в Мордовии
.Фото: министерство спорта Калининградской области
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Саранск принял всероссийские соревнование по шорт-треку, собрав больше 150 спортсменов из 20 регионов страны.
Как сообщает министерство спорта Калининградской области, наилучший результат в региональной сборной показала Кристина Кузнецова. Она отличилась среди сверстников до 13 лет на дистанциях 777 и 1000 метров, в обоих финалах уступив Ульяне Коротких из Тверской области.
В минспорта отметили, что калининградцы дебютировали и на финале юношеского кубка Европы в Германии и усилиями Ильи Толпыго завоевали там золотую медаль.
ИСТОЧНИК KP.RU